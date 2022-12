Steyr Motors geht an Mutares mit Binder Grösswang

Industrie. Anwaltskanzlei Binder Grösswang berät Private-Equity-Investor Mutares beim Erwerb von Steyr Motors. Verkäufer ist der Rüstungskonzern Thales.

Konkret hat Binder Grösswang den Münchner Private-Equity-Investor Mutares SE & Co. KGaA beim Erwerb der Steyr Motors Betriebs GmbH und der Steyr Motors Immo GmbH beraten, heißt es dazu in einer Aussendung der Kanzlei. Verkäufer ist die Thales Group mit Sitz in Paris, ein börsenotierter Rüstungskonzern. Das Closing der Transaktion fand am 30.11.2022 statt.

Die Unternehmen

Mutares ist ein auf „Special Situations“ fokussierter, börsengelisteter Restrukturierungsfonds und konzentriere sich auf die Übernahme von Unternehmensteilen großer Konzerne (Carve-outs) und mittelständischer Unternehmen in Umbruchsituationen. Mit der Akquisition von Steyr Motors möchte Mutares seine Präsenz in Österreich sowie generell im Engineering & Technology Segment ausbauen, heißt es dazu. Die Akquisition von Steyr Motors ist der zweite Buy-Side-Deal des kürzlich eröffneten Büros in Wien.

Die Steyr Motors Betriebs GmbH ist ein auf die Produktion von Dieselmotoren spezialisiertes österreichisches Unternehmen (u.a. für militärische Fahrzeuge und Loks) mit Sitz in Steyr und beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter*innen. Man setze auf leistungsstarke, innovative Motoren für den Einsatz in Fahrzeugen und Booten.

Das Beratungsteam