BWB ernennt zwei neue Fachkoordinatoren

Wettbewerbshüter. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat zwei neue Fachkoordinationsstellen geschaffen und Lukas Cavada sowie Sigrid Tresnak damit betraut.

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat zwei neue Fachkoordinationsstellen geschaffen. Diese betreffen Aktionen gegen unlauteren Wettbewerb und internationale Angelegenheiten.

„Die neuen Referats- und Fachkoordinationsstellen fördern und bündeln die dringend benötigte Expertise in den jeweiligen Bereichen. Nur so kann man einen effektiven und effizienten Kartellrechtsvollzug in Österreich sicherstellen“, so die interimistische Generaldirektorin Natalie Harsdorf-Borsch über die neu geschaffenen Positionen.

Die neuen Fachkoordinatoren