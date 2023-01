Die 7 Neujahrsvorsätze der WU für Führungskräfte

Management. Was hat letztes Jahr gut funktioniert? Was könnte heuer besser laufen? Was vergessen wir lieber gleich? Die 7 besten Neujahrsvorsätze von WU Executive Academy-Dekanin Barbara Stöttinger.

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, ist das für Führungskräfte traditionell die Zeit, die letzten Monate Revue passieren zu lassen und sich zu überlegen, was gut funktioniert hat und was möglicherweise hätte besser laufen können, heißt es in einer Aussendung der WU Executive Academy. Aber noch viel wichtiger sei es, sich für das neue Jahr etwas ganz Konkretes vorzunehmen, um gemeinsam mit dem eigenen Team besser zu werden, an Herausforderungen zu wachsen und – gerade in schwierigen Zeiten – Dinge zum Positiven zu verändern.

Mit den richtigen Leadership-Vorsätzen kann diese – zugegebenermaßen nicht ganz leichte – Übung gelingen. Worauf es im neuen Jahr ankommt und welche die wichtigsten Vorsätze für Führungskräfte und ihre Teams sein sollten, analysiert Dekanin Barbara Stöttinger.

Wir fangen beim schwierigsten Objekt an – uns selbst

Bei Neujahrsvorsätzen ist es wie bei allen anderen Veränderungsprozessen auch: man sollte zu allererst bei sich selbst beginnen – und das gilt ganz besonders für erfolgreiches Leadership.

„Aus diesem Grund widmen sich die ersten drei Vorsätze auch dem Thema Self-Leadership. Genauso wichtig ist es aber, sich zu überlegen, was es von mir als Führungskraft braucht, um für mein Team da zu sein – vor allem, wenn die Rahmenbedingungen sehr herausfordernd sind – und es optimal zu unterstützen. Genau darum geht es dann in den Team-Leadership-Vorsätzen“, so Stöttinger.

1. Self-Leadership-Vorsatz: Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken – mit den richtigen Fragen

Um als Führungskraft erfolgreich zu sein, ist kritisches Denken, also die Fähigkeit, ein Problem zu erfassen und zu analysieren, um eine Lösung zu finden, von zentraler Bedeutung. Hier ein paar Tipps, wie Sie trainieren können, die richtigen Fragen zu stellen:

Klammern Sie sich nicht an Ihren Hypothesen fest: Gute Fragen können Sie dazu bringen, Ihre ursprünglichen Annahmen grundlegend zu überdenken – aber Sie müssen bereit sein, dies ohne inneren Widerstand zu tun.

Mehr zuhören, weniger reden: Aktives Zuhören ermöglicht es Ihnen, eine andere Sichtweise vollständig zu erfassen, was es Ihnen wiederum erleichtert, Ihre eigenen Annahmen und Vorurteile zu hinterfragen.

Stellen Sie offene Fragen: Vermeiden Sie es, Ja-oder-Nein-Fragen zu stellen. Versuchen Sie stattdessen, Ihr Gegenüber dazu zu bringen, sich detailliert zu äußern.

Ziehen Sie auch das Gegenteil von dem, was Sie denken, in Betracht: Jede Gruppe braucht jemanden, der sich nicht scheut, den Status quo in Frage zu stellen, für den Fall, dass Sie den Kurs ändern müssen.

Schlafen Sie darüber: Eine erholsame Nacht kann Ihnen helfen, ein Problem klarer zu sehen.

2. Self-Leadership-Vorsatz: Lernen Sie, mit Misserfolgen besser umzugehen

Wir alle kennen das: Man nimmt sich einen Neujahrsvorsatz vor und… hält ihn nicht ein. Warum ist das so? Oft liegt es daran, dass wir es uns anfangs nicht erlauben, schlecht darin zu sein. Wir scheitern ein paar Mal und beschließen dann aufzugeben. Aber jede neue Gewohnheit fühlt sich anfänglich schwerfällig an. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich mit dem Scheitern vertraut zu machen. Und so geht’s:

Beginnen Sie damit, sich gegen große Enttäuschungen zu wappnen, indem Sie ausprobieren, wie Sie „im Kleinen“ scheitern können. Wenn Sie sich zum Beispiel vornehmen, jeden Tag ihre wichtigsten To-dos für den nächsten Tag aufzuschreiben und entsprechend zu priorisieren. Wenn Sie von der Nützlichkeit ihrer Aufzeichnungen noch nicht überzeugt sind, dann ist das nicht schlimm. Es ist ja nur eine Liste. Schreiben Sie morgen einfach eine neue.

Als Nächstes sollten Sie Ihr Vorhaben anderen mitteilen, bevor sich Selbstzweifel einschleichen und Sie kneifen. Diese Verbindlichkeit anderen gegenüber wird Ihnen helfen, Ihr Ziel tatsächlich durchzuziehen – egal wie schlecht Sie beim ersten Mal sind.

Und schließlich sollten Sie ein Protokoll über Ihre Bemühungen führen. Mit der Zeit werden Sie feststellen, was Sie alles erreicht haben. Anstatt sich an den kleinen, unvermeidlichen Misserfolgen aufzureiben, haben Sie Ihren Gesamtfortschritt im Blick.

3. Self-Leadership-Vorsatz: Kennen Sie Ihre Vorurteile

Wenn Sie sich der Vorurteile bewusst sind, die Sie selbst als Führungskraft haben, dann sind Sie besser in der Lage, diskriminierendes Verhalten innerhalb Ihres Teams zu identifizieren. Hier sind ein paar Fragen, über die Sie nachdenken können:

Wie würde mein Team meinen Führungsstil andern gegenüber beschreiben?

Spiegeln meine Worte und Handlungen tatsächlich auch meine Absichten wider?

Welche Grundüberzeugungen habe ich und wie können diese mich und meine Kollegen bei der Arbeit einschränken oder befähigen?

uchen Sie in Ihren Antworten nach bestimmten Denkmustern. Vergessen Sie nicht, Feedback von Ihren Kollegen einzuholen, um zu verstehen, wie Sie wahrgenommen werden und was Sie besser machen können. Je mehr sich die Sichtweisen und Meinungen anderer von den Ihren unterscheiden, desto aufschlussreicher und wertvoller das Feedback. Auf diese Weise lernen Sie, eine Führungskraft zu sein, die reflektiert ist und ihre Vorurteile ständig hinterfragt, so Stöttinger.

4. Team-Leadership-Vorsatz: Werden Sie ein großartiger Remote-Leader

Spätestens seit der Corona-Pandemie wissen wir, dass hybrides Arbeiten gekommen ist, um zu bleiben. Für Führungskräfte bedeutet das jedoch, dass ein mitunter nicht geringer Teil ihrer Führungsarbeit virtuell stattfindet. Um mit (vielleicht noch wenig erfahrenen) Mitarbeitern eine für beide Seiten wertschätzende und effektive Beziehung aufbauen zu können, bedarf es in der digitalen Welt ganz besonderer Sorgfalt. Das können Sie ganz konkret machen:

Konzentrieren Sie sich zunächst auf das Thema Vertrauen, denn es stellt die Basis einer wechselseitig funktionierenden Beziehung dar. Im virtuellen Kontext spielt Vertrauen eine klarerweise noch größere Rolle. Sprechen Sie daher aktiv darüber, wie Sie die virtuelle Beziehung zu einem sicheren Raum für beide Seiten machen können, und vereinbaren Sie Vertraulichkeit in Bezug darauf, welche Informationen festgehalten oder weitergegeben werden sollen und welche nicht, und vor allem: Halten Sie sich an Ihre Vereinbarungen. Ihre Mitarbeiter können ja nicht einfach kurz bei Ihnen im Büro vorbeikommen, um Sie an eine Abmachung zu erinnern. Verdienen Sie sich das Vertrauen ihrer Mitarbeiter, indem Sie sich ausnahmslos an Vereinbartes halten.

Definieren Sie gemeinsam die Regeln, Art und Häufigkeit ihrer virtuellen Kommunikation. Wie wollen Sie miteinander kommunizieren, über Email, Teams-Calls oder interne Messaging-Services? Oder soll es eine Mischung aus allem sein mit regelmäßig stattfindenden physischen Treffen im Büro? Je mehr sie vorab festlegen, desto weniger Missverständnisse entstehen später.

Und schließlich sollten Sie – wo immer möglich – auch an gemeinsamem Projekten mit Ihren Mitarbeitern arbeiten. Dies fördert nicht nur die Motivation und stärkt das Team-Gefühl, es erlaubt Ihnen auch, die Stärken und Schwächen Ihres Teams zu identifizieren und diese entsprechend zu fördern bzw. abzubauen.

5. Team-Leadership-Vorsatz: Führen Sie ein Team, das intelligenter arbeitet – nicht härter

Manchmal stecken wir zu viel Zeit und Mühe in die falschen Dinge und setzen die falschen Prioritäten – sei es, dass wir Stunden mit Status-Updates verbringen, die ohnehin niemand liest, oder wir Unmengen an Zeit in das Layout einer Präsentation investieren und dabei ganz auf die Qualität des Inhalts vergessen. Als Führungskraft ist es eine Ihrer wichtigsten Aufgaben, Ihrem Team dabei zu helfen, genau diese Fallstricke zu vermeiden und jenen Aufgaben, die am wichtigsten sind, Priorität einzuräumen:

Legen Sie zunächst klare Deadlines für die großen strategischen Stoßrichtungen fest, hinterlegen Sie wichtige Projektmeilensteine mit ungefähren Stundenanzahlen und informieren Sie Ihre Mitarbeiter, wenn sie zu viel Zeit in eine bestimmte Aufgabe investieren. Vermeiden Sie es aber gleichzeitig, ins Mikromanagement abzurutschen.

Betonen Sie, dass das Perfekte oft der Feind des Guten ist.

Ermutigen Sie Ihre Teammitglieder, Zeitvorgaben für kleinere Aufgaben zu machen, etwa für das Verfassen von E-Mails oder die Suche nach Bildern für Präsentationen.

Erinnern Sie sie auch daran, dass es völlig in Ordnung ist, Fehler zu machen: der Tippfehler im Newsletter oder die Datei, die nicht an die E-Mail angehängt wurde, werden ziemlich wahrscheinlich nicht über das Ge-oder Misslingen ihrer Karriere entscheiden.

Und schließlich sollten Sie sie dabei unterstützen, Kontakte innerhalb des Unternehmens zu knüpfen, damit sie stets wissen, wer ihnen helfen bzw. bei Bedarf Fragen beantworten kann.

Betonen Sie auch, dass Sie nicht erwarten, dass sie alles alleine schaffen müssen, und dass die Zusammenarbeit mit anderen sicherstellen kann, dass alle gemeinsam am selben, dem richtigen Strang zum Wohle des Unternehmens ziehen.

6. Team-Leadership-Vorsatz: Hören Sie nicht auf, Ihr Team immer wieder neu zu motivieren

Wenn Ihr Team erschöpft, demotiviert oder ausgelaugt ist, gibt es einige Strategien, die Sie einsetzen können, um es mit neuer, positiver Energie zu versorgen.

Führen Sie proaktiv zielgerichtete Karrieregespräche – und machen Sie sie zur Routine. Ihre Mitarbeiter wollen wissen, dass sie sich gemeinsam mit Ihnen auf dem richtigen Weg befinden und die Möglichkeit haben, aktiv mitzugestalten. Geben Sie gerade bei verbesserungswürdigen Bereichen besonders wertschätzendes Feedback, damit Ihre Mitarbeiter bereit sind, mutig neue Chancen zu ergreifen, wenn sie sich ihnen bieten.

Schaffen Sie Teamrituale, die die Beziehungen untereinander und ein Gefühl der Zugehörigkeit fördern. Wenn sich Menschen mit ihren Kollegen verbunden fühlen, belebt dies die Arbeit und macht sie gleichzeitig interessanter. Sie können Meetings mit verschiedenen Aktivitäten eröffnen, etwa indem Sie die Teilnehmer bitten, etwas zu sagen, wofür sie an diesem Tag dankbar sind, oder ein Wort zu nennen, das ihre Gefühle am besten beschreibt. Die Idee dabei ist, dass das Team so selbst mit der Zeit zu einem Ort der Wertschätzung und des Vertrauens wird.

Und schließlich sollten Sie sich nicht darüber den Kopf zerbrechen, ob ihre Mitarbeiter genug arbeiten, sondern ihnen stattdessen dabei helfen, Prioritäten richtig zu setzen. Unterstützen Sie sie dabei, Tätigkeiten wegzulassen, die keinen Mehrwert generieren, und verknüpfen Sie die Arbeit jedes Einzelnen mit den wichtigsten Prioritäten des Unternehmens. Dies trägt dazu bei, ein positives Gefühl des „wir schaffen das“ zu erzeugen, weil die Mitarbeiter auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und den Sinn hinter ihrer Tätigkeit verstehen.

7. Self/Team-Leadership-Vorsatz: Haben Sie wieder mehr Spaß bei der Arbeit

Und last but not least ein Vorsatz, der für Führungskräfte und Mitarbeiter im neuen Jahr gleichermaßen gelten sollte, in der Praxis aber in vielen Unternehmen deutlich zu kurz kommt: Untersuchungen haben ergeben, dass Spaß eines der wichtigsten Kriterien im beruflichen Kontext überhaupt ist, weil er sich positiv auf das Engagement, die Kreativität und die Mitarbeiterbindung auswirkt.

WU Executive Academy-Dekanin Stöttinger hat einige Tipps, wie Sie für sich und Ihre Mitarbeiter wieder mehr Spaß in den Arbeitsalltag einbauen können: