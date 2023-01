Julia Guizani wird Chefin von Sanofi Österreich

Management. Julia Guizani ist seit 1.1.2023 neuer Country Lead beim Pharmahersteller Sanofi in Österreich. Sie war zuvor bei AstraZeneca und folgt auf Wolfgang Kaps.

Mit 1. Jänner hat Julia Guizani die Rolle als Country Lead und damit die Führung bei Sanofi in Österreich übernommen, teilt das Unternehmen mit. Sie folgt damit auf Wolfgang Kaps, der sich nach fast 20-jähriger Tätigkeit bei Sanofi dazu entschieden habe, das Unternehmen zu verlassen. Kaps war seit März 2019 Geschäftsführer von Sanofi Österreich. Seit damals habe Kaps in Österreich maßgeblich zu einem nachhaltigen Wachstumskurs beigetragen und die Sichtbarkeit sowie das Image von Sanofi gesteigert.

Die Laufbahn

Pharma-Managerin Guizani hat ein BWL-Diplom und im Rahmen ihres MBAs in Ungarn und China studiert. Es folgten laut den Angaben mehrere Jahre in unterschiedlichen Marketingpositionen und Indikationen bei Pharmakonzernen weltweit. Demnach war sie für das wichtigste Biologikum bei AbbVie zuständig. Zuletzt leitete sie bei AstraZeneca als Business Unit Director die Agenden rund um das Atemwegs- und Immunologie-Portfolio.

Bei Sanofi hat Guizani von 2017 bis 2020 als Unit Head Morbus Pompe und danach als Unit Head Dermatologie die strategische Steuerung für diese Themen verantwortet. „Ich freue mich sehr zu Sanofi zurückzukehren und meine Expertise in die österreichische Landesorganisation einzubringen“, wird die neue Chefin zitiert: „Mit dem Team in Österreich will ich an die guten Ergebnisse anknüpfen und die Österreicherinnen und Österreicher mit unseren Gesundheitslösungen versorgen.“

Das Statement

Fabrizio Guidi, Country Lead Germany & MCO Lead GSA (Germany, Switzerland, Austria): „Mit Julia gewinnen wir eine sehr geschätzte Kollegin zurück. Ich bin davon überzeugt, dass sie unsere Organisation in Österreich durch ihre mehrjährige Führungserfahrung in verschiedensten Indikationsgebieten und durch ihre strategische Ausrichtung noch weiter nach vorne bringen wird.“