Julia Reilinger leitet Tech-Wachstumsfirmen der B&C

Industriekonzerne. Julia Reilinger (30) wird in die Geschäftsführung der B&C Innovation Investments (BCII) befördert, zuständig für das Portfolio der Wachstumsunternehmen innerhalb der B&C-Gruppe.

Reilinger ist in ihrer neuen Position für das zuletzt stark gewachsene Portfolio der Technologie-Wachstumsunternehmen auf Geschäftsführungsebene innerhalb der B&C-Gruppe verantwortlich, heißt es in einer Aussendung.

Reilinger folge mit Jänner 2023 in dieser Funktion Alexander Moser-Parapatits nach, der ab März 2023 eine Funktion innerhalb einer B&C-Beteiligung übernehmen werde, und ergänze das bestehende Geschäftsleitungsteam mit Thomas Zimpfer und Regina Sturm-Lenhart. Zuletzt hatte Reilinger als Prokuristin die Verantwortung über das BCII-Beteiligungsmanagement.

Ziel der 2016 gegründeten B&C Innovation Investments GmbH ist es, in wachstumsorientierte Technologieunternehmen zu investieren, die für den Wirtschafts- und Technologiestandort Österreich besonders relevant seien. Aktuell gibt es zehn Direktbeteiligungen – primär aus dem Bereich „IndustrialTech“. Die B&C-Gruppe selbst ist einer der großen Player in der österreichischen Industrie, mit Mehrheitsanteilen an der Lenzing AG, der Semperit AG Holding und der AMAG Austria Metall AG.

Die Laufbahn

Julia Reilinger hat einen Master in Strategy, Innovation and Management Control von der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Ihre berufliche Laufbahn begann sie als Beraterin bei Kienbaum Consultant Austria, von wo sie Ende 2017 zur B&C-Gruppe wechselte. Anfang 2022 erhielt Reilinger die Prokura für die B&C Innovation Investments, seit Jänner 2023 ist sie Geschäftsführerin dieses Unternehmens der B&C-Gruppe. Zudem ist Reilinger Mitglied im Beirat der BCII-Beteiligungen Awake Mobility, Klarx und Kreatize.

Die Statements

B&C-Geschäftsführer Thomas Zimpfer wird zitiert: „Mit einem Investitionsvolumen von bislang beinahe 90 Millionen Euro unterstützt die BCII vorwiegend Scale-ups und erleichtert damit auch den Zugang der heimischen Industrie zu innovativen Technologien. In den letzten Jahren konnten wir unser Portfolio im Bereich der Technologie-Wachstumsunternehmen kontinuierlich erweitern. Julia Reilinger, die bereits seit einigen Jahre für die B&C-Gruppe tätig ist, hat die letzten Investments federführend begleitet und erfolgreich zum Abschluss gebracht. Die Übernahme der Geschäftsführungsfunktion ist ein verdienter und logischer Schritt. Bei Alexander Moser-Parapatits möchte ich mich herzlich bedanken, er hat die Entwicklung der B&C Innovation Investments entscheidend mitgeprägt. Ich wünsche ihm bei seiner neuen Aufgabe viel Erfolg.“

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Gemeinsam mit dem BCII-Team möchte ich den bisherigen erfolgreichen Weg fortsetzen, den Ausbau unseres Portfolios vorantreiben und die Gründer unserer bestehenden Beteiligungsunternehmen beim Wachstum begleiten. Ziel ist es zudem, die B&C als Investorin in Technologie-Wachstumsunternehmen mit Industriefokus stärker zu positionieren“, so Julia Reilinger.