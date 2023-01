Teilweise neues Rektorat für Suttner-Privatuni

St. Pölten. Vier Jahre nach ihrer Akkreditierung hat die Bertha von Suttner Privatuniversität (BSU) jetzt das Rektoratsteam für die nächste Periode bestellt.

Vier Jahre nach der Akkreditierung wurde das Gründungsrektorat beendet, und die Generalversammlung der Bertha von Suttner Privatuniversität (BSU) hat auf Vorschlag des Unirates das neue Rektoratsteam für die nächste Periode bestellt, heißt es in einer Aussendung. Peter Pantuček-Eisenbacher bleibt demnach weiterhin Rektor, Olivia Kaiser werde neue Kanzlerin. Die fünfjährige Amtsperiode des Rektors hat am 1. Jänner 2023 begonnen, die neue Kanzlerin tritt ihr Amt am 15. Februar 2023 an.

Peter Pantuček-Eisenbacher ist Sozialarbeiter und Soziologe. Seine fachlichten Schwerpunkte liegen laut den Angaben im Bereich der Sozialen Arbeit mit den Schwerpunkten Theorie der Sozialarbeit und Soziale Diagnostik. Olivia Kaiser war u.a. Pressesprecherin verschiedener Organisationen mit bildungs- und hochschulpolitischem Schwerpunkt, Geschäftsführerin einer Akademiker*innenorganisation und vor ihrem Einstieg an der BSU hochschulpolitische Referentin der Arbeiterkammer.

Die Statements

„Ich danke Frau Mag.a Silvia Weigl, die als bisherige Kanzlerin den Aufbau unserer Uni ausgezeichnet gemanaged hat. Wir werden in der nächsten Zeit wachsen, und wir freuen uns auf weitere Studierende in einem ausgebauten Studienprogramm“, so Peter Pantuček-Eisenbacher.

„Der Mensch im Mittelpunkt ist schon bisher der Leitgedanke der Bertha von Suttner Privatuniversität. Aktuelle globale Herausforderungen und Entwicklungen werden als Chance gesehen und kritisch von Studierenden, Lehrenden und Forschenden beleuchtet, stets mit dem Ziel eine lebenswerte Welt für nachfolgende Generationen zu sichern und weiterzuentwickeln“, so Oliva Kaiser.