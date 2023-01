ARE kauft Büro- und Hotelkomplex mit Cerha Hempel

Wien. Cerha Hempel berät ARE Austrian Real Estate beim Erwerb eines Büro- und Hotelgebäudes in der Wiener Sonnwendgasse. Verkäufer ist Generali Real Estate.

Das Immobilienteam von Cerha Hempel hat die ARE Austrian Real Estate beim Erwerb eines Büro- und Hotelgebäudes in der Sonnwendgasse 11-13 in Wien Favoriten von Generali Real Estate beraten. Das Closing fand laut den Angaben Ende 2022 statt.

Die Immobilie

Das Gebäude zwischen dem Sonnwendviertel und dem Bürocluster am Hauptbahnhof beherbergt auf rund 9.200 Quadratmetern das Bundesministerium für Finanzen mit der Bundesfinanzakademie, 40 an das Nachbargebäude angeschlossene Hotelzimmer, sowie eine Billa- und Oberbank-Filiale. Die V-förmige Anlage mit Innenhof wurde 2012 fertiggestellt und damals von LEED Certification of USGBC (New & Existing Building) mit Gold zertifiziert. Eine aktuelle Zertifizierung nach BREEAM in der Kategorie „Very Good“ werde in Kürze erwartet.

Statement, Tool und Team

Cerha Hempel hat die ARE Austrian Real Estate bei diesem Erwerb bei der Due Diligence Prüfung und den Kaufvertragsverhandlungen umfassend beraten, so Partner Mark Krenn, der das Immobilien-Team der Kanzlei federführend leitete: „Wir freuen uns sehr, dass ARE erneut auf unsere Expertise beim Erwerb dieser hochwertigen Immobilie in Top-Lage in einem in einem herausfordernden Marktumfeld vertraut hat. Mit dem Einsatz der cloudbasierten Project-Management Lösung ‚Closd‘ konnten wir eine effiziente Vorbereitung und Abwicklung des Closings ermöglichen und unsere Vorreiterstellung beim Einsatz von Legal Tech Tools unter Beweis stellen.“

Das Beratungsteam bei Cerha Hempel bestand aus Mark Krenn (Federführung, Real Estate), Heinrich Foglar-Deinhardstein (Partner, Corporate), Jakob Hartig (Counsel, Corporate) Marko Vladic (Rechtsanwalt, Real Estate), Johanna Kaschubek (Associate, Real Estate) und Christoph Stingeder (Associate, Real Estate).