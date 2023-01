Firmen mit Tempo gesucht: „EY Scale-up Award“ eröffnet

Wien. Bis zum 16. März 2023 läuft die Bewerbungsfrist für den diesjährigen Scale-up Award des Beratungsunternehmens EY. Bei der Premiere im Jahr 2022 gab es 150 Bewerbungen.

Das Beratungsunternehmen EY hat die Bewerbungsphase für den Scale-up Award 2023 gestartet. Insgesamt 30 Partner unterstützen den Award bzw. das damit verbundene Programm. „Mit dem EY Scale-up Award und dem damit verbundenen Programm sowie der eigenen Community wollen wir Gründern konkreten Mehrwert und Unterstützung auf ihrem Wachstumskurs geben und die Vernetzung zwischen vielversprechenden Unternehmen mit Fokus auf Skalierung fördern”, so Florian Haas, Head of Start-up bei EY Österreich und Verantwortlicher für den EY Scale-up Award.

Bewerbungen für den Award sind laut den Angaben in elf Kategorien möglich:

Sustainability & GreenTech,

Energy & Mobility,

Disruption & Innovation,

FinTech & InsurTech,

BioTech & Life Sciences,

Software & Digital Transformation,

Retail & Consumer Products,

PropTech & Real Estate,

EdTech & Knowledge und erstmals in den Kategorien

Industry & DeepTech sowie

SpaceTech.

Preisverleihung am 26. Mai 2023

Die Sieger werden bei einer Award-Show am 26. Mai 2023 gekürt. Ausgewählt werden die Preisträger laut Veranstalter durch eine Jury. In allen Kategorien gibt es Awards in zwei Segmenten zu gewinnen, plus Sonderpreis: