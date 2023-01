Partner-Ernennungen bei Deloitte: Audit und Advisory

Wien. Shahanaz Müller und Norbert Gruber werden bei Deloitte Österreich auf Partnerebene befördert, in den Bereichen Financial Advisory und Audit.

Damit werde die Führungsebene in den Bereichen von Financial Advisory und Wirtschaftsprüfung (Audit & Assurance) erweitert, teilt Deloitte mit. Shahanaz Müller und Norbert Gruber haben laut den Angaben mit Jahresbeginn auf Partnerebene gewechselt.

Die neuen Partner*innen

Shahanaz Müller (38) ist ab sofort Partnerin in der Financial Advisory bei Deloitte Österreich. Sie ist seit 2008 beim Beratungsunternehmen tätig und habe hier den Bereich Regulatory Technology Advisory aufgebaut. Unternehmen berät sie zu den Themen Geldwäscheprävention, Finanzsanktions-Compliance, Whistleblowing-Management und Datenschutz. In ihrer neuen Rolle werde Müller die umfassende Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden in diesen Bereichen weiter vertiefen.

Norbert Gruber (39) verstärke die Führungsebene bei Deloitte Österreich als neuer Partner im Fachbereich Banking, Treasury & Capital Markets von Audit & Assurance. Er ist seit 2011 im Unternehmen und hat seine Beratungsschwerpunkte in den Bereichen Finanzen, Risikomanagement sowie Organisation und IT. Gruber werde künftig die Geschäftsfelder im Bankenaufsichtsrecht, Controlling sowie Berichtswesen ausbauen.