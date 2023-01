PwC: Zwei neue Directors bei Strategy&

Österreich. Die Strategieberatung von PwC Österreich, Strategy&, ernennt Philipp Hallegger (32) und Thomas Kohler (35) zu Directors in den Bereichen Retail & Financial Services.

Beide wurden damit auf die zweithöchste Karrierestufe (direkt unterhalb der Partner-Ebene) bei PwC befördert, heißt es dazu.

Die Laufbahnen

Philipp Hallegger steigt zum Director der Retail & Consumer Practice bei Strategy&, der Strategieberatung von PwC, auf. Der 32-jährige Betriebswirt ist laut den Angaben seit sieben Jahren bei Strategy& in Wien tätig, zuletzt als Senior Manager. Mit seinem Fokus auf Operations Strategy verfüge er über Expertise in Sachen Value Chain Excellence im Bereich Food & Beverage.

Thomas Kohler steigt zum Director der Financial Services Practice bei Strategy& auf. Der 35-jährige Betriebswirt ist seit 2017 bei Strategy& in Wien tätig, nachdem er vor rund 10 Jahren seine Karriere als Consultant bei PwC startete. Er ist spezialisiert auf strategische Transformation, Strategieentwicklung sowie M&A für nationale und internationale Finanzdienstleiter.