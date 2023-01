Akela berät incaseof.law bei Finanzierungsrunde

Wien. Wirtschaftskanzlei Akela hat das Legal Tech-Unternehmen incaseof.law (ICO) bei einer Series A-Finanzierungsrunde beraten.

Das Legal Tech-Start-up incaseof.law wurde von der Wiener Wirtschaftskanzlei Akela bei einer Series A-Finanzierungsrunde beraten. Laut Kanzlei haben dabei der Investor Kai Romberg und weitere Business Angels frisches Kapital im einstelligen Millionenbereich in die weitere Internationalisierung und die Erweiterung der Produktpalette des Start-ups investiert.

incaseof.law ist ein Legal Tech-Start-up aus Österreich, welches teil- und vollautomatisierte Tools für Rechtsabteilungen und Anwaltskanzleien bietet. Eines der Hauptprodukte ist ein End-to-End Forderungsmanagement für große und kleine Unternehmen.

Das Statement

Die Wiener Wirtschaftskanzlei Akela wurde im Oktober 2022 gegründet und legt nach eigenen Angaben einen besonderen Fokus auf Start-ups und Digitalisierung. „Wir gratulieren Max Kindler, der mit incaseof.law vor allem das Forderungsmanagement in Unternehmen revolutioniert hat. Der Einstieg so namhafter Business Angels wie Kai Romberg spricht für sich selbst“, so die Akela-Gründungspartner Martin Kollar und Christiane Feichter.