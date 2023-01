Worth Capital investiert in LNG-Terminal mit Latham & Watkins

Düsseldorf. Latham & Watkins berät Worth Capital beim Investment in die Deutsche ReGas und damit in ein neues, privat finanziertes LNG-Terminal in Deutschland.

Latham & Watkins hat Worth Capital Holdings mit Rusty Holzer als geschäftsführendem Gesellschafter bei ihrem Investment in die Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA (Deutsche ReGas) beraten. Die Deutsche ReGas mit Geschäftsführer Ingo Wagner eröffnete am 14. Januar 2023 die Anlage für den Import von Flüssigerdgas (LNG) im Hafen von Lubmin. Bei dem Projekt hat Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller die Betreiber beraten.

Projekt und Team

Das LNG-Terminal „Deutsche Ostsee“ ist laut den Angaben das erste und bisher einzige komplett privat finanzierte schwimmende Flüssiggas-Terminal in Deutschland. Im Team von Latham & Watkins waren Heiko Gotsche (Partner, Federführung) und Alexander Pfeifer (Associate, beide Corporate, Düsseldorf).