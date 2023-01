Donau: Deubner leitet Recruiting & Personalentwicklung

Wien. Mia Deubner übernimmt bei der Donau Versicherung die Leitung der neu gegründeten Abteilung „Recruiting und Personalentwicklung“. Sie ist seit 2017 im Unternehmen.

Die Donau Versicherung hat Mia Deubner zur Abteilungsleiterin des neu gegründeten Bereichs „Recruiting und Personalentwicklung“ ernannt. Sie studierte Internationale Betriebswirtschaft an der Uni Wien und war vor ihrer Zeit bei der Donau Versicherung laut den Angaben unter anderem in der Verlagsgruppe News und dem WU ZBP Career Center im Recruiting, der Personalentwicklung, als HR Consultant und im Bereich Business Development und Employer Relations tätig. Sie ist seit 2015 Lehrbeauftragte an der WU Wien und stieg 2017 bei der Donau Versicherung ein.

Das Statement

„Der Fachkräftemangel verstärkt sich aufgrund demografischer Entwicklungen – in der Versicherungsbranche kommt in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine große Pensionierungswelle auf uns zu. Phänomene wie ‚Great Resignation‘ oder ‚Quiet Quitting‘ machen ein Überdenken der klassischen Arbeitsorganisation notwendig. Die Frage, wie die Donau Versicherung als Arbeitgeberin weiter attraktiv bleibt und wie wir als Unternehmen ‚New Work‘ ausgestalten wollen, wird uns im Recruiting, in der Personalentwicklung und im Employer Branding intensiv beschäftigen“, so Deubner.