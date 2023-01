Neue Geschäftsführung für Development bei Value One

Wien. Immobilienentwickler Value One hat den Development-Bereich neu aufgestellt. Kerstin Robausch-Löffelmann, Klemens Anderl und Sebastian Gruber übernehmen die Geschäftsführung.

„In diesem Jahr ist die gesamte Branche mit einem sich schnell verändernden Marktumfeld konfrontiert. Um in diesem dynamischen Klima stark aufgestellt zu sein, haben unsere Development-Einheiten ihre Kräfte gebündelt. Mit unserer neu geschaffenen Struktur, dem neuen Geschäftsführungs-Team und unserem gebündelten Fachwissen sind wir jetzt gut gerüstet, um unseren nationalen als auch internationalen Erfolg weiter auszubauen“, so Andreas Köttl, CEO von Value One, in einer Aussendung.

Durch die neue Geschäftsführung soll laut den Angaben auch das Leistungsportfolio von Value One erweitert werden. Das neugebildete und vergrößerte Team mit rund 50 Mitarbeitern beschäftigt sich demnach zusätzlich zu klassischen Neubauentwicklungen auch mit sogenannten „Brownfield“-Entwicklungen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Renovierung oder Sanierung von Bestandsimmobilien. Ein Ziel sei dabei, Portfolios von Bestandshaltern und einzelne Immobilien ESG- und EU-Taxonomie-konform zu machen.

Das neue Management