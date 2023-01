Zwei neue Partnerinnen bei Deloitte in Salzburg und Tirol

Big Four-Karrieren. Deloitte macht Carina Schöpf zur Partnerin im Bereich Steuerberatung für das Tiroler Oberland. Wirtschaftsprüferin Anna Daurer wird Partnerin Audit & Assurance in Salzburg.

Mit den Ernennungen verbreitere Deloitte die Führungsetage und setze so den Wachstumskurs der vergangenen Jahre fort, heißt es in einer Aussendung der Big Four-Kanzlei.

Die Laufbahnen

Carina Schöpf (35) wurde konkret mit Jahreswechsel zur Partnerin im Bereich Tax & Legal von Deloitte Tirol ernannt. Die Steuerberaterin aus Längenfeld ist laut den Angaben seit 2002 für das Beratungsunternehmen am Standort Imst tätig und betreue ihre Klientinnen und Klienten dabei in allen steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und sozialversicherungsrechtlichen Belangen. In ihrer neuen Funktion werde sie die Weiterentwicklung im Tiroler Oberland in den Fokus nehmen.

Verstärkung für Wirtschaftsprüfung

Anna Daurer (36) ist im Wirtschaftsprüfungsbereich von Deloitte Salzburg mit Jahresbeginn zur Partnerin aufgestiegen. Die Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin ist seit 2011 bei Deloitte und hier für die Abschlussprüfung nationaler und internationaler Unternehmen und Konzerne zuständig.

In ihrer neuen Funktion werde die gebürtige Salzburgerin Daurer das kontinuierliche nachhaltige Wachstum und die Standortentwicklung von Deloitte in Salzburg vorantreiben.