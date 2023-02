Deloitte macht Bogner und Six zu Tax & Legal Partnern

Wien. Deloitte Österreich ernennt Gisela Bogner (47) und Martin Six (44) zu Partnern im Bereich Steuerberatung. Zu ihren Schwerpunkten zählen u.a. Global Employer Services, Compliance und M&A.

Gisela Bogner und Martin Six verstärken die Steuerberatung von Deloitte Österreich ab sofort in ihrer neuen Partnerrolle, heißt es dazu in einer Aussendung.

Die beiden neuen Partner

Gisela Bogner verstärke die Führungsebene bei Deloitte Österreich als Partnerin im Bereich Tax & Legal. Die aus Kärnten stammende Steuerberaterin ist seit 2000 bei Deloitte an Bord. Sie unterstütze Unternehmen bei steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen und immigrationsbezogenen Aspekten im Zusammenhang mit grenzüberschreitend tätigen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern. Gisela Bogner werde das Beratungsfeld Global Employer Services sowie die bereichsübergreifende Beratung ausbauen.

Martin Six (44) ist neuer Partner für Tax & Legal bei Deloitte Österreich. Als Steuerberater begleite der gebürtige Oberösterreicher Kundinnen und Kunden hier seit 2007 in den Bereichen Compliance, Business Tax, International Tax und M&A. Sein Fokus werde künftig auf dem Ausbau der Geschäftstätigkeit in seinen Schwerpunktbereichen liegen.