Oliver Werner wird Head of Compliance bei CMS

Wien. Wirtschaftskanzlei CMS ernennt Oliver Werner zum neuen Head of Compliance und Forensic Services CEE. Er ist Managing Partner bei CMS Bratislava und Partner bei CMS in Wien.

Oliver Werner übernimmt den Fachbereich Compliance und Forensic Services bei der Anwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien. Er folgt in dieser Position auf Rainer Wachter.

Der auf Corporate Law/M&A sowie Compliance spezialisierte Jurist ist in Wien und Bratislava als Anwalt eingetragen, Managing Partner bei CMS Bratislava und Partner bei CMS in Wien. Als Head of Compliance und Forensic Services wird er ein 25-köpfiges Team von Juristen an CMS Standorten in Wien und CEE leiten, heißt es.

Das Statement

Johannes Juranek, Managing Partner bei CMS Reich-Rohrwig Hainz: „Oliver Werner ist die ideale Besetzung für diese Führungsposition. Er hat umfangreiche internationale Erfahrung und wird unser Compliance-Team mit seiner breitengefächerten Expertise erfolgreich leiten.“