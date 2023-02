Zwei Neuernennungen bei AstraZeneca Österreich

Wien. Pharmakonzern AstraZeneca macht Sebastian Palm zum neuen Chief Financial Officer (CFO) der Österreich-Niederlassung. Marion Bernhard wird Innovation & Business Excellence Director.

Seit 1. Jänner 2023 ist Sebastian Palm Chief neuer Financial Officer (CFO) der Österreich-Niederlassung des britisch-schwedischen Arzneimittelunternehmens AstraZeneca. Der gebürtige Schwede war laut den Angaben die letzten 13 Jahre bei AstraZeneca in wechselnden Funktionen in fünf verschiedenen Ländern in Europa und Asien tätig. Er folgt Julien Auger-Ottavi, der zum Business Unit Director Oncology ernannt wurde. In dieser Rolle leitet Auger-Ottavi das Onkologie-Team des Konzerns.

Neue Direktorin für Innovation & Business

Weiters verstärkt Marion Bernhard seit November 2022 als Innovation & Business Excellence Director das Führungsteam von AstraZeneca Österreich. Die studierte Ernährungswissenschafterin ist seit sechs Jahren bei AstraZeneca Österreich tätig und verfügt über Erfahrung in Vertrieb und Marketing. Die Schwerpunkte des im Jahr 2021 neu geschaffenen Bereichs „Innovation & Business Excellence“ sind Datenanalyse, Bereitstellung von digitalen Marketingtools sowie die Unterstützung des österreichischen Marketingteams.