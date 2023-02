Binder Grösswang berät Verkäufer der Kommunalkredit

Wien. Binder Grösswang beriet, zusammen mit Hengeler Mueller die indirekt kontrollierenden Gesellschafter der Kommunalkredit Austria AG beim Verkauf ihrer Anteile.

Kommunalkredit Austria wurde von der schwedischen Altor-Gruppe übernommen, wobei Anwaltskanzlei Clifford Chance den Käufer beriet.

Binder Grösswang und Hengeler Mueller haben die indirekt kontrollierenden Gesellschafter der Kommunalkredit bei der Transaktion beraten, heißt es in einer Aussendung: Die Gesellschafter Interritus Limited mit Sitz in Großbritannien und die von Attestor Capital LLP verwaltete Trinity Investments Designated Activity Company mit Sitz in Irland verkauften ihre gesamten Anteile an der Satere Beteiligungsverwaltungs GmbH, der Holding-Gesellschaft der Kommunalkredit Austria AG, an die Green Opera Finance BidCo AB, die die zum schwedischen Finanzinvestor Altor gehört. Die bisherigen Eigentümer der Holdinggesellschaft werden sich zu je 9,9% an der Käufergesellschaft indirekt beteiligen. Der Verkauf steht laut den Angaben unter dem Vorbehalt der wettbewerbs- und aufsichtsrechtlichen Genehmigung.

Die Beratungsteams