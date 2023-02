Nach OMV und Wolf Theiss: Robert Eichler gründet Kanzlei

Wien. Robert Eichler, ehemaliger Senior Vice President Internal Audit & Compliance der OMV und früherer Partner bei Wolf Theiss, eröffnet seine eigene Rechtsanwaltskanzlei.

Eichlers Kanzlei wird laut den Angaben ihren Fokus auf Compliance, Interne Kontroll-Systeme und Wirtschaftsstrafrecht haben.

Die Laufbahn

Robert Eichler war von 2011 bis 2015 Vice President und Chief Compliance Officer sowie von 2016 bis 2021 Senior Vice President Internal Audit & Compliance bei der OMV. In dieser Zeit leitete er laut den Angaben den Aufbau des OMV Compliance Management Systems und ab 2016 zusätzlich die Interne Revision im Unternehmen.

Davor war Eichler Partner bei der Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss in Wien und für die Anwaltssozietät Covington & Burling in New York tätig. Er war außerdem Lehrbeauftragter an der Internationalen Anti-Corruption-Academy (IACA) in Niederösterreich wie auch für Konzernrecht an der WU Wien.

Unterstützung bei kriminalpolizeilichen Angelegenheiten

Im Bereich von Compliance-Untersuchungen und bei der Abwehr von strafrechtlichen Haftungen für Personen und Unternehmen ist Erwin Spitzer, ehemaliger Mitarbeiter des Bundesamts zur Korruptionsbekämpfung (BAK), in der Kanzlei als kriminalpolizeilicher Berater aktiv, heißt es weiter.

Spitzer war ab 2003 Mitarbeiter des damaligen Büros für Interne Angelegenheiten und von 2010 bis 2019 beim BAK Chefinspektor und Leiter einer Ermittlungsgruppe für die Aufklärung von Korruptionsdelikten.