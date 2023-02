D.A.S. froh über Nr. 1 bei Branchenmonitor 2023

Rankings. Bei der Verbraucherstudie „Branchenmonitor 2023“ hat D.A.S. Platz 1 bei der Kundenzufriedenheit erreicht, freut sich der Rechtsschutzversicherer.

Die laut den Angaben größte österreichweit unabhängige Verbraucherstudie „Branchenmonitor 2023“ hat die D.A.S. Rechtsschutzversicherung im Bereich Kundenzufriedenheit zum Spitzenreiter in der Rechtsschutz-Branche gekürt. Außerdem erzielt der Spezialversicherer eine Top-Platzierung im Bereich Kundenservice, heißt es weiter.

Die unabhängige Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) erstelle jährlich das Ranking, um Verbrauchern eine Orientierungshilfe zu bieten: Die D.A.S. Rechtsschutz AG wurde am besten im Bereich Kundenzufriedenheit bewertet und erhielt daher den Titel „Branchen-Champion 2023“. Im Vorjahr war Helvetia von ÖGVS zur beliebtesten Rechtsschutzversicherung gekürt worden.

„Kundenzufriedenheit an erster Stelle“

„Die Kundenzufriedenheit steht für uns als Rechtsschutzversicherung an erster Stelle“, erklärt Ingo Kaufmann, Mitglied des D.A.S. Vorstands. „Umso mehr bestärkt uns diese externe Auszeichnung einer anbieterunabhängigen Gesellschaft darin, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Unserer Strategie folgend richten wir Produkte und Services auf unsere Kundinnen und Kunden aus. Über unabhängige Marktforschungstätigkeiten werden laufend die Erwartungen von Kundenseite ausgewertet und analysiert. Dadurch ergeben sich auch neue Maßnahmen und Initiativen, die wiederum in unsere Produkte und Services einfließen“, so Kaufmann weiter.

Das Ranking

ÖGVS erstellte im Rahmen einer landesweiten, branchenübergreifenden Online-Kundenbefragung das größte österreichweite Ranking in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungs-Verhältnis, wie es heißt. Dazu wurden laut den Angaben rund 215.000 Kundenmeinungen zu 1.709 Unternehmen aus 167 Branchen eingeholt. Es wurden ausschließlich Urteile von Personen einbezogen, die in den letzten drei Jahren Kunden des jeweils zu beurteilenden Unternehmens waren.