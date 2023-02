Steinhart und Nachbaur werden Chefs von AOP

Management. Das österreichische Pharmaunternehmen AOP Health baut die Führungsstruktur um. Martin Steinhart und Bernhard Nachbaur folgen als Co-CEOs auf Georg Fischer.

Das österreichische Pharmaunternehmen AOP Orphan Pharmaceutical GmbH (AOP Health), das auf die Erforschung und Entwicklung von Therapien für seltene Erkrankungen sowie in der Intensivmedizin spezialisiert ist und sein Headquarter in Wien hat, baut seine Führungsstruktur um. Mit 19. Jänner 2023 folgten demnach Martin Steinhart und Bernhard Nachbaur auf Georg Fischer an der Spitze des Unternehmens. Steinhart und Nachbaur, die beiden neuen CEOs der AOP Orphan Pharmaceutical GmbH, seien bereits seit mehreren Jahren für AOP Health tätig und kennen sowohl die Branche als auch das Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven.

Die beiden neuen CEOs

Martin Steinhart ist Mediziner und laut den Angaben seit mehr als 20 Jahren in der pharmazeutischen Industrie in lokalen, regionalen und globalen Funktionen tätig. Er werde die Bereiche Forschung und Entwicklung, Medical Affairs, Business Development, Technical Operations und das Program Management Office verantworten.

Bernhard Nachbaur ist Jurist und Steuerberater und im sechsten Jahr für AOP Health tätig. Er habe bei AOP Health Konzernstrukturen aus finanzieller und gesellschaftsrechtlicher Perspektive geschaffen, die wesentlich zum Wachstum des Unternehmens beitragen. Durch seine intensive Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern intern wie extern kenne Nachbaur die Anforderungen und kommerziellen Bedürfnisse der AOP Health. Er ist für Commercial, Legal Affairs, Finance und IT zuständig.

Corporate Communications und Human Resources werden künftig von beiden CEOs geleitet.

Georg Fischer, der bislang CEO der AOP Orphan Pharmaceutical GmbH war, wird als Geschäftsführer zur OrphaCare GmbH, Mitglied der AOP Health Group, wechseln. Er stehe dem neuen Management von AOP Health damit weiterhin mit seinem Knowhow zur Seite. Damit sei auch der Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens sichergestellt.

Die Aufgaben

Um die Pipeline zukunftsträchtig aufzusetzen, setze AOP Health auf die eigene Entwicklung vielversprechender Wirkstoffe, weshalb das Unternehmen regelmäßig auf der Suche nach neuen Mitarbeiter*innen sei. Zusätzlich werde das Unternehmen Forschungskooperationen intensivieren und so neue Arzneimittel zur Zulassung bringen.

Für 2023 sehen die beiden CEOs außerdem einem Meilenstein in der Unternehmensgeschichte entgegen: In der ersten Jahreshälfte erwartet AOP Health die Entscheidung der FDA (Food and Drug Administration) über die erstmalige Zulassung eines von AOP Health entwickelten Arzneimittels. Damit soll dem österreichischen Unternehmen erstmals der Eintritt in den US-amerikanischen Markt gelingen.