Apex Ventures startet neuen VC-Fonds, Brandl Talos hilft

Venture Capital. APEX Ventures legt gemeinsam mit Amadeus Capital Partners einen „DeepTech“-Fonds mit bis zu 80 Millionen Euro auf. Kanzlei Brandl Talos ist behilflich.

Apex Ventures legt in Kooperation mit Amadeus Capital Partners einen österreichischen, auf DeepTech-Unternehmen fokussierten VC-Fonds auf, heißt es in einer Aussendung: Der 80 Millionen Euro Amadeus APEX Technology Fund habe sein First Closing mit 28 Millionen Euro bereits erfolgreich vollzogen und werde in Seed- und Series A-Runden von DeepTech-Startups vornehmlich im DACH-Raum investieren.

Der Investmentfokus liegt laut den Angaben auf Unternehmen in den Sektoren SpaceTech, KI, Quantencomputer, Mobilität und Robotik. Das Kernteam besteht aus Andreas Riegler und Wolfgang Neubert von Apex Ventures. Dem Investment Komitee gehören ferner Hermann Hauser und Anne Glover von Amadeus Capital Partners an.

Die Beratung

Brandl Talos habe Apex Ventures bei der Strukturierung des Amadeus Apex Technology Fund, der gesellschaftsrechtlichen Umsetzung, dem FMA-Genehmigungsverfahren, den Verhandlungen mit Anker-Investoren sowie dem Investoren onboarding unterstützt. Dem von Roman Rericha und Markus Arzt geleiteten Team gehörten auch Adrian Zuschmann und Julia Strimitzer an.

Das Statement

„Wir freuen uns, dass Apex Ventures erneut auf unsere Expertise im Venture Capital Fonds-Bereich vertraut hat und wir bei dieser vielversprechenden Initiative umfassend in sämtlichen rechtlichen Angelegenheiten unterstützen konnten. Dies unterstreicht unsere marktführende Position bei der Umsetzung von VC-Fondsprojekten“, werden Roman Rericha und Markus Arzt zitiert.