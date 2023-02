Armira kauft Factor Eleven, White & Case ist behilflich

London/München. White & Case berät Armira bei der Übernahme der Factor Eleven GmbH, einem deutschen Unternehmen für Marketingsoftware.

White & Case hat laut den Angaben die Armira Investment Holding, ein in Deutschland ansässiges Investmenthaus, bei der Übernahme der Factor Eleven GmbH zu M&A- und Finanzierungsfragen beraten.

Factor Eleven ist ein führendes deutschen Unternehmen für digitale Marketingsoftware und unterstütze Werbetreibende bei kanalübergreifenden Kampagnen mit einer Softwarelösung aus einer Hand. Zu den Kunden und Partnern von Factor Eleven zählen Konzerne, Agenturen und KMU. Armira, mit Sitz in München, investiere in etablierte, marktführende und wachstumsstarke Unternehmen in Europa mit Schwerpunkt auf Familienunternehmen und Technologie.

Das Beratungsteam

Das White & Case-Team stand unter gemeinsamer Federführung der Partner Gareth Eagles (Debt Finance, London) und Marcus Booth (Private Equity, Dubai & London). Dabei waren die Partner Matthias Kiesewetter (M&A/Corporate, Hamburg & Frankfurt), Emma Foster (Debt Finance, London) und Andreas Lischka (Debt Finance, Frankfurt), sowie die Local Partner Phillip Vavalidis (Private Equity, Dubai), Hugo Schwarz Leite (Private Equity), Markus Fischer (Debt Finance, beide Frankfurt) und Moritz Müller-Buttmann (M&A/Corporate, Hamburg).

Auch die Associates Oliver Trotman, Jacob Heath (beide Debt Finance, London), Adnan Bekdur (Private Equity, Dubai & London), Thomas Jacques (Private Equity), Tigran Saakyan (M&A/Corporate, beide Dubai), Moritz Schneider, Nico Frehse und Thorsten Eggert (alle M&A/Corporate, Hamburg) waren dabei.