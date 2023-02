Refurbed holt Robert Stalzer als Customer Service-Chef

Wien. Robert Stalzer (58) wird Director of Customer Service bei refurbed: Er war zuvor bei Magenta/T-Mobile und UPC.

Nach den Besetzungen der Directors of Strategy, Supply, Finance und Marketing im vergangenen Jahr vervollständige nun Robert Stalzer die Führungsebene von refurbed als Director of Customer Service, heißt es: Zuvor war Stalzer unter anderem als Vice President of Customer and Consumer Service B2C bei Magenta/T-Mobile Austria tätig, sowie als Director of B2B Operations bei der UPC.

Die Aufgabe

„Kund*innen, die von der Sicherheit und Qualität der refurbished Produkte überzeugt sind, zu ‚Wiederholungstäter*innen‘ werden und uns weiterempfehlen, sind das Herzstück unseres Wachstums als nachhaltiger Online-Marktplatz“, so Co-Founder Kilian Kaminski. In seiner neuen Position sei Stalzer für den operativen Kundenservice von refurbed.at zuständig sowie für dessen strategische Ausrichtung. Stalzer: „Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass das Einkaufserlebnis bei refurbed einfach, sicher und zuverlässig für unsere Kund*innen ist – und zwar während des Einkaufs und danach, bei der Nutzung. Nur wenn wir den Beweis erbringen, dass nachhaltiger Konsum nicht nur ressourcenschonend und günstiger ist, sondern auch einfach und sicher, können wir einen gesellschaftlichen Wandel bewirken.“