Dragana Legenović wird Legal Associate bei Foreus

Wien. Dragana Legenović ist jetzt Legal Associate im Team der IT-Sicherheitsfirma Foreus, spezialisiert auf Online-Ermittlungen.

Seit kurzem verstärke Legenović als Legal Associate das Team von Foreus. Im Unternehmen, das auf strategische Cybersicherheits-, Ermittlungs- und Beratungsdienste spezialisiert ist, bearbeite sie sämtliche juristischen Aufgaben.

Foreus wurde Mitte 2021 in Salzburg gegründet und hat mittlerweile den Hauptsitz in Wien. Lag der Fokus zum Start noch auf der Suche nach verschwundener Kryptowährung, positioniert man sich inzwischen als Beratungsunternehmen für Online-Ermittlungen und „privater Nachrichtendienst nach US- und israelischem Vorbild“, wie es in einer Aussendung heißt.

Die Laufbahn

Dragana Legenović ist laut den Angaben Absolventin der Rechtswissenschaften, mit Zusatzqualifikationen in Wirtschaft und IT. Sie engagiere sich auch regelmäßig für gesellschaftliche Themen. 2021 erhielt Legenović den Wissenschaftspreis der Arbeiterkammer Salzburg in der Kategorie „gerecht leben & arbeiten“ für ihre Diplomarbeit „Üble Nachrede und Beleidigung in sozialen Netzwerken am Beispiel von Facebook“. 2019 wurde sie beim Acquisitions Moot Court 2019 als „Best Speaker“ ausgezeichnet.