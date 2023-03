Kommunalkredit unterzeichnet UN-Responsible Banking

Banken. Die Spezialbank Kommunalkredit Austria AG hat die UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Bankwesen (Responsible Banking) unterzeichnet.

Die Kommunalkredit Austria AG hat die UN-Prinzipien für verantwortungsvolles Bankwesen (UN Principles for Responsible Banking) unterzeichnet, wie die auf Infrastruktur-Projekte spezialisierte Bank mitteilt. Diese Prinzipien sind Teil eines einheitlichen Rahmenwerks für ein nachhaltiges Bankwesen, das in Partnerschaft zwischen Banken weltweit und der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) entwickelt wurde.

In Österreich gehören bisher u.a. Raiffeisen Bank International und Erste Group zu den Unterzeichnern, auch der Bankenverband ist offizieller Unterstützer. Prinzipien der Nachhaltigkeit gewinnen auf den Finanzmärkten an Bedeutung, zahlreiche Finanzinstrumente weisen in der einen oder anderen Form ESG-Komponenten auf.

Die Ziele

Ziel der UN-Grundsätze ist es, sicherzustellen, dass Strategie und Praxis der Banken mit der Vision übereinstimmen, die die Gesellschaft in den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung und dem Pariser Klimaabkommen für ihre Zukunft festgelegt hat, so die Kommunalkredit. Die Banken, die die Prinzipien unterzeichnet haben, verpflichten sich demnach zu ehrgeizigen Nachhaltigkeitsstrategien und seien bestrebt, das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit zu stellen und zu verankern.

Nachhaltigkeit sei bereits ein integraler Bestandteil der Strategie der Kommunalkredit: ESG-Agenden sind demnach in die Geschäftsprozesse integriert, und der Geschäftsschwerpunkt der Bank auf Infrastruktur und Energie ist inhärent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die Kommunalkredit konzentriere sich darauf, positiven Impact zu erzielen, wie CEO Bernd Fislage betont: „Die Kommunalkredit hat eine klare Mission: Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Dafür braucht es eine umfassende Strategie, die wir durch eine Reihe von Verpflichtungen gestärkt und konkretisiert haben. Wir haben zwei Schwerpunkte für uns definiert: Wir wollen die Energiewende beschleunigen und helfen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Wir berücksichtigen Nachhaltigkeitsaspekte bei allen Infrastruktur- und Energieprojekten, an denen wir beteiligt sind.“