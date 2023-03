GFT kauft targens von LBBW mit Gleiss Lutz

Finanz-Tools. Gleiss Lutz hat die börsennotierte GFT Technologies SE bei der Übernahme der targens GmbH beraten: Verkäufer ist die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Gleiss Lutz hat die börsennotierte GFT Technologies SE bei der Übernahme von 100 Prozent der Anteile an der targens GmbH von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) beraten. Der Vollzug der Transaktion ist für Anfang des 2. Quartals 2023 geplant und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörde, heißt es in einer Aussendung.

Das Unternehmen

Die targens GmbH ist laut den Angaben ein Expertenhaus für Banking, Compliance und Digital Innovation. Sie ist außerdem Anbieter des Software-Produkts Smaragd Compliance Suite, einer spezialisierten Softwarelösung für Compliance, die Unternehmen dabei helfe, kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen und Schäden abzuwenden. Die Software werde in 56 Ländern genutzt. Unter den Kunden von targens sind sieben der zehn größten deutschen Banken. Sie hat im Jahr 2021 mit rund 300 Experten an vier Standorten in Deutschland und Österreich einen Umsatz von 44 Mio. Euro erwirtschaftet.

