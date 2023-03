Taylor Wessing im Bund mit Spaniens Kanzlei ECIJA

Kanzlei-Netzwerke. Taylor Wessing schließt eine strategische Allianz mit der spanischen Kanzlei ECIJA. Im Blick hat man TMC- und Life Sciences & Healthcare-Klienten.

Die neue Allianz von Taylor Wessing und der führenden spanischen Kanzlei ECIJA (33 Büros, rund 1.000 Jurist*innen in 16 Ländern) erweitere das internationale Angebot für TMC- und Life Sciences & Healthcare-Mandanten mit Interessen in Europa und dem Rest der Welt, heißt es. Gemeinsam verfüge man über ein Netzwerk von mehr als 3.000 Berufsträgern und 500 Partnern in 62 Büros in 33 Jurisdiktionen auf der Welt.

Bündnis für die Iberische Halbinsel

Taylor Wessing hat bereits die strategischen Schwerpunktbereiche TMC, Life Sciences & Healthcare, Real Estate, Infrastructure & Energy und Private Wealth definiert: Nun sei man die neue strategische Allianz eingegangen, um Mandanten mit Interessen und Wachstumsmöglichkeiten in Spanien, Portugal und den lateinamerikanischen Märkten zu unterstützen. ECIJA sei als führende Anwaltskanzlei in Spanien und Portugal für ihre Expertise im TMT-Sektor bekannt und zähle zu den innovativsten Kanzleien Kontinentaleuropas.