PHH befördert Philip Rosenauer zum Partner

Wien. Wirtschaftskanzlei PHH ernennt Philip Rosenauer (38) zum Partner: Er ist u.a. auf Venture Capital und M&A sowie auf Startups spezialisiert.

Mit Philip Rosenauer (38) ernenne PHH ein langjähriges Teammitglied sowie Experten im Bereich Venture Capital und M&A zum Partner, heißt es in einer Aussendung. Er ist demnach bereits seit fast sechs Jahren bei PHH und habe seit 2021 das Startup-Team im Lead als Counsel stark erweitert und ausgebaut.

Rosenauer begann nach Abschluss seines Master- (2013) und Doktoratsstudiums (2017) Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien sowie der Rechtsanwaltsprüfung (2016) im Jahr 2017 als Konzipient bei PHH (im Corporate und M&A-Team). Er könne auf eine beinahe 10-jährige Expertise in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Early Stage-Investments sowie in der allgemeinen Rechtsberatung von Startups verweisen und ist auch Fachautor und -vortragender in seinen Spezialgebieten. Daneben bringe er Erfahrung aus (inter)nationalen Unternehmenstransaktionen ein und baue den Bereich Real Estate-M&A in der Kanzlei aus.

Die Statements

„Philip Rosenauer hat den Start-up Bereich in den letzten Jahren zu einem starken und stabilen Wirtschaftsfaktor für PHH gemacht. Die Ernennung zum Partner war die logische Konsequenz und freut auch mich persönlich sehr“, so Rainer Kaspar, Managing Partner bei PHH. Philip Rosenauer: „Ich kenne und schätze das gesamte Team bei PHH seit einigen Jahren und konnte mich – dank der großartigen internen Unterstützung – immer auf meine Stärken und Interessen fokussieren. Die Ernennung zum Partner ist für mich ein Zeichen besonderer persönlicher und fachlicher Wertschätzung und ein Ansporn, meinen Weg gemeinsam mit PHH erfolgreich weiterzugehen.“