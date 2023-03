Drei neue Senior Manager bei Rabel & Partner

Graz. Rabel & Partner hat Franziska Luttenberger, Eva Pucher und Martin Leitner in den Bereichen Steuerberatung und Financial Advisory zu Senior Manager*innen ernannt.

In den Bereichen Steuerberatung und Financial Advisory wurden Franziska Luttenberger, Eva Pucher und Martin Leitner zu Senior Manager*innen am Standort Graz ernannt, teilt die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Rabel & Partner mit. Insgesamt werden derzeit an den vier Standorten Graz, Wien, Linz und Villach 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die drei Beförderungen

Die Steuerberaterin Franziska Luttenberger (34) ist seit 10 Jahren bei Rabel & Partner. Ihr Fokus liege insbesondere auf den Bereichen Forschung & Bildung und der Beratung von KMUs. In ihrer neuen Rolle als Senior Managerin werde sie Kunden weiterhin in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen begleiten und ihr Wissen an die Berufsanwärter*innen in ihrem Team weitergeben.

Das Metier von Eva Pucher ist die klassische Steuerberatung. Die 38Jährige ist seit neun Jahren bei Rabel & Partner tätig, als Steuerexpertin begleite sie Unternehmen (vom KMU bis zum Konzern) unterschiedlicher Branchen sowie Private Clients & Privatstiftungen.

Martin Leitner (35) ist seit 11 Jahren bei Rabel & Partner im Financial Advisory tätig. Zu seinen Schwerpunkten in der Beratung zählen laut den Angaben Unternehmensbewertungen, M&A-Advisory, Transaction Services sowie die Bereiche Sanierung und Restrukturierung.