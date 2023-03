Gabriel Wiskemann wird HR-Direktor von SAP

Wien. Gabriel Wiskemann (56) ist neuer HR-Direktor von SAP Österreich. Er macht den Job bereits für SAP Schweiz und erhält nun Österreich dazu.

Mit Anfang des Jahres 2023 ist Gabriel Wiskemann zum HR-Direktor bei SAP Österreich avanciert, so eine Mitteilung. Seit 2017 sei er bereits erfolgreich in dieser Position bei SAP Schweiz tätig und leite fortan zusätzlich die HR-Agenden in Österreich. Als Personalchef bei SAP Österreich werde der gebürtige Deutsche (aus Kassel) seine Expertise in den Bereichen Total Rewards, Performance Management, People Development, Shared Services und General Management einbringen.

Die Laufbahn

Wiskemann arbeitet seit dem Jahr 2000 im SAP-Konzern und habe in den vergangenen Jahren unter anderem erfolgreich die lokale Umsetzung der globalen HR-Strategie sowie das Restrukturierungsprogramm in der SAP Market Unit Africa geleitet. Darüber hinaus zeichnete er für die Konzeption und Implementierung neuer Anreizsysteme verantwortlich und habe die globale Total Rewards-Strategie vorangetrieben.

Der 56-Jährige studierte Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personalmanagement an der Universität Bamberg und promovierte an der Universität Mannheim, wo er auch als Gastdozent für HR-Management tätig ist.