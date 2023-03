Toyota holt sich erstmals grünes Geld für E-Autos mit Allen & Overy

Grüne Finanzierung. Toyota Financial Services Italien hat eine ABS-Verbriefung um rund eine halbe Milliarde Euro abgeschlossen, die erstmals nur E-Autos und Hybridfahrzeuge betrifft. Allen & Overy war behilflich.

Abgeschlossen wurde die Verbriefung konkret von Toyota Financial Services Italia (TFSI). Es handelt sich dabei laut Wirtschaftskanzlei Allen & Overy um die erste öffentliche Verbriefung in Europa, die nur Kredite für Elektro- und Hybridfahrzeuge enthält. Gleichzeitig sei sie die erste Verbriefung für TFSI. Das Volumen der Finanzierung beträgt rund 540 Millionen Euro.

Das Team

Das Team von A&O für TFSI stand unter der Leitung von Partner Stefano Sennhauser und Counsel Pietro Bellone. Auch die Associates Chiara D’Andolfo und Pietro Milanesi sowie Partner Francesco Guelfi und Counsel Elia Ferdinando Clarizia (beide Tax) waren aktiv. Ein Team von A&O-Anwälten aus Mailand und London leistete Unterstützung zum englischen Recht.

Pietro Bellone, Counsel im italienischen Structured Finance-Team von Allen & Overy, freut sich über die „erste grüne ABS-Finanzierung in Europa“. Trotz Widrigkeiten wie zeitweise sehr hoher Batterie- und Stromkosten sowie Problemen in der Lieferkette investieren die europäischen Autohersteller in die Elektromobilität, um um den Anteil emissionsfreier Autoverkäufe zu erhöhen, so Bellone. Gleichzeitig versuche die EU, bis 2035 CO2-Emissionen bei Neufahrzeugen auf null zu senken. Verbriefungen seien als Finanzierungsquelle ein wichtiges Hilfsmittel, um diese Ziele zu erreichen. Daher erwarte man, dass grüne Auto-ABS (Asset-Backed-Securities) schnell wachsen werden, so Bellone.