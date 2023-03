Daniel Schneider ist Chef von Nespresso Österreich

Wien. Daniel Schneider (55) übernimmt die Geschäftsführung von Nespresso Österreich. Sein Vorgänger leitet jetzt die Deutschland-Tochter.

Daniel Schneider ist seit Anfang März Geschäftsführer von Nespresso Österreich. Er folgt damit auf Alessandro Piccinini, unter dessen Führung mit dem „Nespresso Atelier Wien“ eine neuartige Flagship-Boutique eröffnet wurde. Piccinini hat seit kurzem die Position als Geschäftsführer von Nespresso Deutschland inne.

Die Laufbahn

Der gebürtige Schweizer Schneider ist seit zwei Jahrzehnten im Nestlé-Konzern tätig, zuletzt als Geschäftsführer von Nespresso Niederlande. In seiner Rolle in Österreich werde Schneider das Nachhaltigkeits-Engagement des Unternehmens weiter vorantreiben und durch Omnichannel-Maßnahmen die Verschränkung von stationärem und Online-Handel stärken, um den Kund*innen ein nahtloses und einheitliches Markenerlebnis zu bieten, wie es in einer Aussendung heißt.

„Eigenes Recycling-System aufgebaut“

„Für das nächste Jahrzehnt haben wir uns ehrgeizige Nachhaltigkeits-Ziele gesetzt. Wir wollen die positiven Auswirkungen unseres Engagements beschleunigen und bis frühestens 2035 ein Net-Zero-Unternehmen werden“, so Schneider. In Österreich bestehe inzwischen ein eigenes Recycling-System mit mehr als 2.000 Sammelstellen, das Nespresso bereits 2009 auf freiwilliger Basis ins Leben gerufen habe; die Zustellung durch die Österreichische Post erfolge CO2-neutral.