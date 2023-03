Xing macht die Job-Suchmaschine für alle auf

Neupositionierung. Social Media-Plattform Xing wandelt sich mit einer neuen Job-Suchfunktion weiter zum reinen Stellenmarkt: Alle können sie verwenden, eine Registrierung ist nicht nötig (soll aber Vorteile bringen).

Die Plattform Xing der New Work SE geht mit ihrer Neupositionierung weg vom Social Media-Anbieter, hin zum Job-Netzwerk, einen Schritt weiter: Xing öffne den größten Stellenmarkt im deutschsprachigen Raum für alle, heißt es in einer Aussendung. Konkret biete man mit einer neuen, auf der Startseite eingebetteten Suchfunktion ab sofort auch nicht registrierten Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit, auf Xing nach einem Job zu suchen. Registrieren muss man sich dafür nicht.

Die Job-Zahlen

Mit rund 1,4 Millionen Stellenanzeigen biete der Xing Stellenmarkt somit die größte Auswahl an Job-Angeboten im deutschsprachigen Raum, heißt es. Neu im Angebot sind zudem Suchfilteroptionen für Job-Suchende wie „Homeoffice” oder „flexible Arbeitszeiten” oder „Kinderbetreuung” sowie Angaben über die Kultur der inserierenden Unternehmen und „umfassende“ Gehaltsdaten, so Xing.

Auf Xing werden laut den Angaben derzeit rund 35.000 neue Stellenanzeigen täglich im Stellenmarkt inseriert. „Der Xing Stellenmarkt bietet ab sofort die größte und dank passgenauer Filter zugleich individuellste Auswahl an Job-Angeboten im deutschsprachigen Raum. Mit dem Ergebnis, dass Xing Nutzerinnen und Nutzer durchschnittlich jede 40 Sekunden einen neuen Job finden können”, so Managing Director Thomas Kindler.

Was bringt eine Registrierung?

Einer Registrierung soll weiterhin Vorteile bringen, auch wenn diese anders geartet sind als in der Vergangenheit: Gab es früher die bekannten – inzwischen ersatzlos gestrichenen – Xing-Gruppen und ähnliche Tools, so steht jetzt die Schiene zu (HR-)Profis im Mittelpunkt. Konkret ermögliche es Xing seinen registrierten Nutzerinnen und Nutzern (21 Millionen sind es derzeit), über die Suchfunktion hinaus mit mehr als 20.000 aktiven Recruitern auf der Plattform in Kontakt zu kommen. Dadurch werden sie besser von den Personal-Profis gefunden, heißt es: „Aus unseren Daten geht hervor, dass ein Recruiter im Schnitt jede 0,4 Sekunden ein Xing-Profil besucht”, so Kindler.