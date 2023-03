BDO Austria mit erstem eigenen Nachhaltigkeitsbericht

Wien. Ab 2025 ist CSR-Berichterstattung Pflicht für größere Unternehmen: Kanzlei BDO Austria hat nun den ersten eigenen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt.

„Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft sehr ernst. BDO versteht sich als sozial engagierte Organisation und verpflichtet sich zu nachhaltigem Handeln. Sustainability gehört nicht nur zu den Unternehmenswerten, sondern ist im Arbeitsalltag der verschiedenen Standorte verankert“, so Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO Austria.

2022 wurden laut den Angaben alle bestehenden Initiativen des Beratungsunternehmens im Bereich Nachhaltigkeit im sogenannten „BDO Corporate Social Responsibility Gremium“ zusammengeführt. Dieses steuert nun österreichweit die verschiedenen Projekte. „Unter anderem stehen für das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Projekten des Umwelt- und Sozialbereichs jährlich 5.000 Stunden bezahlter Arbeitszeit zur Verfügung“, so Bartos.

Beratung zum Thema Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Sustainability Services unterstützt BDO auch Kunden bei Nachhaltigkeitsthemen. Die Services umfassen unter anderem die Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der Taxonomie-Verordnung, Beratung zur Nachhaltigkeitsstrategie, Green Recruiting und die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten, heißt es.

„Wir begrüßen die Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung ab 2025, die zu mehr Vergleichbarkeit und Transparenz führt. Wir werden auch in den nächsten Jahren unser Engagement in allen Teilbereichen der Nachhaltigkeit weiter ausbauen“, so Bartos.