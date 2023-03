Taylor Wessing holt Julian C. Ludwig von PwC

Deutschland. Taylor Wessing holt Rechtsanwalt und Steuerberater Julian C. Ludwig (40) für die Steuerrechtspraxis: Er ist auf „Real Assets“ spezialisiert und kommt von PwC.

Taylor Wessing verstärke damit die Steuerrechtspraxis im Bereich Real Assets, heißt es in einer Aussendung. Der 40-jährige wechselt als Salary Partner an den Frankfurter Standort der Sozietät und bringe als Rechtsanwalt für Steuerrecht und Steuerberater mit den Beratungsschwerpunkten Immobilienrecht und alternative Investmentfonds (Immobilien, erneuerbare Energien, Infrastruktur) umfangreiche Transaktions- und Strukturierungserfahrung mit. Zu seinen Themen gehören in der Beratung auch Tax Due Diligence und Strukturierungsberatung.

Die Laufbahn

Ludwig kommt von der Rechtsabteilung der PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Deutschland, wo er seit 2021 als Senior Manager im Bereich Financial Services Tax tätig war. Seine berufliche Karriere begann 2013 bei der KPMG, für die er acht Jahre im Steuerrecht mit Schwerpunkt Real Estate beraten hat, u.a. auch vom Londoner Standort.