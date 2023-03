Reich ohne Arbeit: EVZ warnt vor dubiosen Coachings

Viele Beschwerden. „5.000 Euro passives Einkommen pro Monat“: Slogans wie dieser werben oft für Kurse, die ihre Gebühren nicht wert sind, warnt das Europäische Verbraucherzentrum.

Sogenannte „Business Coaches“ und „Mentoren“ bieten auf YouTube, TikTok oder Instagram Online-Kurse, die Interessierten mit wenig Aufwand zu Reichtum verhelfen sollen. Die Realität sieht anders aus, heißt es in einer Aussendung des Europäischen Verbraucherzentrums (EVZ): Konsument*innen werden demnach in fingierten Bewerbungsgesprächen zu Vertragsabschlüssen gedrängt, die über Reseller-Plattformen abgeschlossen werden. Die Kosten für dubiose Online-Coachings belaufen sich dann auf mehrere Tausend Euro, während der in Aussicht gestellte Reichtum… erraten, er bleibt aus.

Manchmal sind Rückzahlungen möglich

Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) verzeichne dazu zahlreiche Beschwerden. Mehr als 700 Betroffene haben seit Juli 2021 über das EVZ-Netzwerk rechtliche Hilfestellung gesucht. Ein auf Anregung des EVZ vom VKI erwirkter Europäischer Zahlungsbefehl gegen eine Reseller-Plattform führte jetzt zu einer Rückzahlung von rund 3.800 Euro für einen Geschädigten, heißt es dazu.