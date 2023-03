Silver Living Forum: Österreich wird älter, Immos wandeln sich

Mödling/Wien. Beim „3. Silver Living Forum“ ging es um Trends für „Best Ager“: Vom Wohnungsmarkt über neue technische Hilfen & Apps bis zur Möglichkeit, mit Betreuten Wohnhausanlagen Pflegeheime zu ersetzen.

„Wir haben bis heute an die 120 Projekte mit ca. 2.500 Wohnungen umgesetzt und wir durften in dieser Zeit sehr viel über die Wünsche und Bedürfnisse der älteren Generation hinsichtlich ihres Wohnumfelds lernen“, so Walter Eichinger, Gründer und Managing Partner von Silver Living in seiner Eröffnungsrede beim „3. Silver Living Forum“, das unlängst im Kleinen Festsaal der Uni Wien stattfand.

Es folgte ein Impulsvortrag von Autorin Luise Maria Sommer, die darüber referierte, wie man die Gedächtnisleistung im Alter positiv beeinflussen kann. Influencerin und Autorin Greta Silver ging in ihrer Rede darauf ein, dass ein positives Bild vom Alter die Lebenserwartung um bis zu 7,6 Jahre erhöhen könne.

Technische Tools bis Wohnen

Das Programm der Veranstaltung gliederte sich in 4 Themenblöcke inklusive Podiumsdiskussion: