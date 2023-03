BDO eröffnet neuen Standort in Eisenstadt

Burgenland. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO eröffnet ein Büro in Eisenstadt. Es ist der elfte Standort in Österreich.

Zusätzlich zum bereits bestehenden Standort in Oberwart ist BDO damit auch in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt vor Ort präsent. Fachlich konzentriere man sich in der jüngsten Niederlassung auf mittelständische und familiengeführte Unternehmen sowie die Beratung der öffentlichen Hand.

Das Team

In Eisenstadt sind drei Partner aktiv – Andreas Schlögl, Marcus Bartl und Ernst Komarek – sowie weitere Beschäftigte aus Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Consulting. Die Themenpalette reiche von steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Optimierung und Finanzierung über Rechnungslegung, Personalverrechnung und Buchhaltung bis zu Umgründungen, Due Diligence Prüfungen und Unternehmensberatung, heißt es dazu.

„Kolleg*innen, die in der Region zu Hause sind, nutzen mit dem neuen Standort die Möglichkeit, näher am Wohnort und dennoch im Office zu arbeiten“, so Marcus Bartl: „Natürlich möchten wir uns in Eisenstadt als interessanter Arbeitgeber positionieren: Neben der Tätigkeit in einem modernen Office bieten wir selbstverständlich auch Home Office, ein attraktives Gleitzeitmodell und eine breite Palette an Fringe Benefits sowie die Teilnahme an unserem Mitarbeiter*innengewinnbeteiligungsmodell an.“