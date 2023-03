aws: Catharin Hillinger leitet Personal und Services

Förderstellen. Catharin Hillinger leitet jetzt HR und Facility Management bei der Förderbank der Republik Österreich, dem aws. Sie kommt von Schönherr.

Catharin Hillinger übernimmt mit März 2023 die Abteilung Personal und Interne Services, heißt es in einer Aussendung der Förderbank aws. Damit ist sie für insgesamt rund 400 Beschäftigte (und 9 in ihrer eigenen Abteilung) zuständig.

Die Laufbahn

Hillinger hat Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Human Resource Management und Investment Banking studiert und war zuletzt Director Human Resources bei Schönherr Rechtsanwälte. Zuvor war sie u.a. auch bei Wienerberger und der PayLife Bank.

„In Zeiten des Arbeits- und Fachkräftemangels wird es für Unternehmen immer schwieriger die passenden Talente zu finden und die Mitarbeiter*innen durch entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen zu halten. Außerdem braucht es unter dem Titel „New Work“ stetig neue Angebote um den Erwartungen der Mitarbeiter*innen in der sich schnell ändernden Arbeitswelt zu entsprechen“, so Hillinger. Talente für das Unternehmen zu gewinnen, zu halten und die Weiterentwicklung im Unternehmen zu ermöglichen, werde sie auch in ihrer neuen Position beschäftigen: „In meiner bisherigen Tätigkeit habe ich mich zuletzt auf strategisches Personalmanagement, Employer Branding, Employee Experience und die Digitalisierung von HR-Kernprozessen spezialisiert. Diese Erfahrungen werde ich nun in die aws einbringen.“

Das Statement

„Als Förderbank des Bundes unterstützt die aws Unternehmen in allen Phasen von der ersten Idee bis hin zum internationalen Markterfolg. Für diese umfassende Unterstützung braucht es ein diverses Team an ganz unterschiedlichen Expert*innen. So vereint die aws im Unternehmen sowohl wirtschaftliche, technische, aber auch organisatorische und förderpolitische Expertise, um so gesamt für unsere Kund*innen aber auch unsere Auftraggeber und Partnerorganisationen ein ideales Service zu bieten. Die Suche und die entsprechende Weiterbildung unseres Teams nimmt dabei eine ganz besondere Stellung ein. Wir freuen uns, mit Catharin Hillinger für diesen Bereich eine HR- und Management-Expertin gefunden zu haben, die uns bei der Weiterentwicklung unserer Organisation mit ihrer Erfahrung und ihren Talenten unterstützt“, so Edeltraud Stiftinger und Bernhard Sagmeister, aws Geschäftsführende.