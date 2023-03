Brauerei Zwettl: Marion Reder leitet Finanzen

Management. Marion Reder (48) leitet ab 1.4.2023 den Bereich Finanzen und Administration bei der Privatbrauerei Zwettl in Niederösterreich.

Damit freue sich die Waldviertler Traditionsbrauerei Zwettl über einen Personalzugang auf Führungsebene, heißt es in einer Aussendung. Marion Reder leitet demnach ab 1. April 2023 den Bereich Finanzen und Administration. Sie folgt in dieser Position Prokurist Kurt Reiter nach, der nach 47 Jahren im Unternehmen seinen Ruhestand antrete.

Neben der Leitung Finanzen inklusive Buchhaltung und Controlling verantwortet die 48-Jährige auch die Verwaltung der Immobilien des Unternehmens, dazu zählen u.a. das Hotel Schwarzalm in der Stadt Zwettl (NÖ), die Logistikhalle rund um den hauseigenen Weinhandel „Hauptsache Wein“ und das neue „Hotel zum Brauhaus“, welches im Frühjahr gegenüber der Brauerei eröffnen wird.

Die Laufbahn

Marion Reder, eine studierte Betriebswirtin, bringe mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in unterschiedlichen Positionen mit, davon 15 Jahre in leitenden Funktionen. Sie war zuletzt kaufmännische Leiterin der Saint-Gobain Austria GmbH, Sparte Isover, in Stockerau sowie der Eckelt Glay GmbH in Steyr. In dieser Funktion agierte sie auch als gewerberechtliche Geschäftsführerin.