Rechnungslegung: Neue gewählter AFRAC tritt an

Wien. Der Beirat für Rechnungslegung und Unternehmensberichterstattung (AFRAC) ist neu aufgestellt und hat jetzt mehr Mitglieder.

Beim Verein Österreichisches Rechnungslegungskomitee hat sich der neue Beirat für Rechnungslegung und sonstige Unternehmensberichterstattung (Austrian Financial Reporting and Auditing, AFRAC) konstitiuiert, teilt die Organisation mit: Für die neue, insgesamt siebente dreijährige Funktionsperiode des Beirats wurde die Anzahl der Mitglieder laut den Angaben von 20 auf 22 erhöht.

Die neuen Mitglieder

Neu in den Beirat gewählt wurden Univ.-Prof. DDr. Georg Schneider sowie DI Monika Brom. Letztere ist auch Mitglied im Sustainability Reporting Board der European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), im dem derzeit die Ausarbeitung der Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in der EU erfolgt. Ebenfalls erstmals in den Beirat gewählt wurden DI Georg Daurer sowie Konrad Fuhrmann. Als Vorsitzender des Beirats wurde em.Univ.-Prof. Romuald Bertl bestätigt, der diese Funktion schon während der vergangenen Funktionsperioden des Beirats innehatte.

Das Procedere

Die Wahl der Mitglieder des Beirats erfolgte Ende Jänner in einer außerordentlichen Generalversammlung des Vereins Österreichisches Rechnungslegungskomitee, in der auch Sonja Bydlinski nach Ihrem Ausscheiden aus den Vereinsvorstand zum Ehrenmitglied des Vereins gewählt worden ist.

Die Aufgaben von Verein bzw. AFRAC: