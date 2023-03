WU stellt Kurs Risiko- & Versicherungsmanagement vor

Online-Event. Die WU präsentiert am 19.4. die neue Auflage ihres Universitätslehrgangs Risiko- und Versicherungsmanagement. Zielgruppe sind (angehende) Profis bei Assekuranzen und Maklern.

Bei dem Online-Event am 19. April präsentiert Univ.-Prof. Alexander Mürmann vom Institut für Finance, Banking and Insurance der Wiener Wirtschaftsuni den berufsbegleitenden Universitätslehrgang Risiko- und Versicherungsmanagement.

Die Inhalte

Der Lehrgang dauert 3 Semester (60 ECTS-Punkte) und richtet sich an Berufsprofis, soll laut WU aber auch für Maturant*innen, die eine Berufslaufbahn in der Branche anstreben, geeignet sein. Zu den Themen gehören Betriebswirtschaft und Recht, die Assekuranz-Branche, weiters die verschiedenen Versicherungsprodukte und Einblick in Management-Skills. Die Inhalte werden dabei in zwei Spezialisierungen aufbereitet, nämlich Versicherungsunternehmen und Versicherungsmakler*innen.

Einschlägige Lehrgänge in den Bereichen Risikomanagement bzw. Versicherungen finden sich auch bei anderen Anbietern, etwa der „Universitätslehrgang Versicherungsmanagement / Law and Economics in Insurance Business“ (SMBS, University of Salzburg Business School) oder „Risikomanagement und Versicherungsrecht“ (Donau-Uni Krems).