Hinweisgeber-Event von Manz und Deloitte am 24. April

Firmen in Zugzwang. Das Hinweisgeber*innenschutzgesetz (HSchG) ist in Kraft: Fachverlag Manz und Beratungsmulti Deloitte Legal widmen sich am 24.4.2023 dem Thema.

Konkret veranstaltet Deloitte Legal in Kooperation mit dem Manz-Verlag eine Intensivtagung zum neuen Hinweisgeber*innenschutzgesetz (HSchG), das am 25. Februar 2023 in Kraft getreten ist.

Die Inhalte

Behandelt werden laut den Veranstaltern die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Arbeitsrecht und Datenschutz. Dabei ist Artur Schuschnigg, ausgebildeter Rechtsanwalt und Referent der Abteilung für Rechtspolitik der WKÖ, weiters Stefan Zischka und Sascha Jung von Deloitte Legal sowie Svetlana Gandjova und Shahanaz Müller (Partnerinnen Deloitte Forensic), die einen Einblick in die operative Umsetzung von Whistleblowing-Systemen geben werden.