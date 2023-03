Nachhaltigkeitspreis für KMU von Generali startet

Österreich. Der Generali-Konzern startet seinen SME EnterPRIZE für nachhaltige Klein- und Mittelbetriebe. In Österreich kann man sich heuer zum 3. Mal bewerben.

Zum dritten Mal startet die Generali Österreich ihren Nachhaltigkeits-Wettbewerb SME EnterPRIZE. Bis zum 15. Mai haben kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) laut den Veranstaltern die Möglichkeit, sich in drei verschiedenen Kategorien zu bewerben:

nachhaltiges Geschäftsmodell

nachhaltige Produkte und Dienstleistungen

Nachhaltigkeit durch Digitalisierung

Mitmachen kann laut Generali jedes KMU in Österreich, das sich durch Nachhaltigkeit auszeichnet. Als Gewinn verspricht man 10.000 Euro pro Kategorie, eine hauseigene Cyberversicherung und eine Event-Einladung zum Generali Open Kitzbühel. Und es lockt laut Generali der internationale Bewerb, also die Teilnahme am internationalen SME EnterPRIZE Event in Brüssel, für die Gewinner*innen.

Das Statement

„Für eine lebenswerte Zukunft muss Nachhaltigkeit zum Mainstream werden. Als Lifetime Partner unterstützt und fördert die Generali ökologische und soziale Projekte sowie unternehmerische Innovation und schöpferische Kreativität“, so Österreich-CEO Gregor Pilgram. KMU seien mit einem Anteil von rund 99 Prozent aller Unternehmen sowohl in Österreich als auch EU-weit ein großer Hebel für Veränderung.