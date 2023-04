Freshfields mit neuem Büro in der Peregringasse

Wien. Wirtschaftskanzleien. Freshfields Bruckhaus Deringer wechselt in Wien nach 40 Jahren das Büro: Künftig heißt es Peregringasse statt Seilergasse.

Nach mehr als 40 Jahren in der Seilergasse eröffne die Sozietät ein neues modernes Büro in der Peregringasse 4 in Wien. Es soll 170 Beschäftigten auf 5 Stockwerken eine moderne Arbeitsumgebung bieten. Freshfields verspricht sich davon agile und inklusive Unternehmenskultur sowie innovativere und effizientere Zusammenarbeit mit den Mandant*innen. Weltweit beschäftigt Freshfields derzeit rund 2.800 Anwältinnen und Anwälte.

Die Statements

„Wir freuen uns, mit und für unsere Mandant*innen ab sofort im neuen Ambiente noch innovativer und effizienter arbeiten zu dürfen“, so Konrad Gröller, Office Managing Partner der Kanzlei in Wien, in einer Aussendung zum Umzug. „Die Peregringasse bietet uns einen Ort, an dem wir unser ‚Neues Arbeiten‘ leben können. Ein idealer Platz, um gemeinsam optimale Lösungen für unsere Mandanten zu diskutieren, auch neue Wege durchzuspielen und uns persönlich auszutauschen“, so Karin Buzanich-Sommeregger, Partnerin der Kanzlei und für die HR und Recruiting Agenden in Wien verantwortlich.