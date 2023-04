Miriam Broucek jetzt Finance-Anwältin bei Binder Grösswang

Wien. Miriam Broucek (40) wechselt als Anwältin ins Financial Services Regulatory Team von Binder Grösswang. Sie war zuvor u.a. bei Goldman Sachs und der FMA.

Broucek verstärke damit ab sofort als Rechtsanwältin das Financial Services Regulatory Team rund um Partner Stephan Heckenthaler, heißt es in einer Aussendung von Kanzlei Binder Grösswang.

Die Tätigkeit

Broucek ist Spezialistin für Finanzmarktrecht und verfüge über langjährige Erfahrung bei der Beratung nationaler und internationaler Finanzdienstleister in allen Fragen der Finanzmarktregulierung, insbesondere Bankaufsichts-, Zahlungsdienste- und Wertpapierrecht und Geldwäsche-Compliance. Sie ist darüber hinaus auf die Strukturierung digitaler Geschäftsmodelle und Beratung von Fintechs spezialisiert.

Die Laufbahn

Ihre Karriere startete Mag. Miriam Broucek bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Nach mehrjähriger Tätigkeit in der FMA wechselte sie in die Rechtsberatung und war in einer internationalen Kanzlei in Wien als Rechtsanwaltsanwärterin und Rechtsanwältin sowie bei Goldman Sachs in Frankfurt tätig. Vor ihrem Wechsel zu Binder Grösswang war Miriam Broucek in einer auf Aufsichtsrecht spezialisierten Wiener Boutique Kanzlei tätig. Sie Sie ist Fachautorin und -vortragende.

Das Statement

„Wir freuen uns sehr, mit Miriam Broucek eine Kollegin gewonnen zu haben, die durch ihre fachliche Kompetenz und umfassende Erfahrung überzeugt. Wir setzen damit unseren Wachstumskurs fort, um unsere Mandanten in allen Bereichen des Finanzmarktaufsichtsrechts auf höchstem Niveau und in den komplexesten Situationen zu beraten“, so Stephan Heckenthaler, Leiter des Financial Services Regulatory Teams bei Binder Grösswang.