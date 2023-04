Rabel & Partner mit Award für Jagd auf Nachwuchs

Graz. Steuerberatungskanzlei Rabel & Partner erhielt beim „Employer Branding Award DACH 2023“ einen Award in der Kategorie „Personalmarketing & Recruiting“.

„Es freut uns angesichts des starken Mitbewerbs außerordentlich, dass unsere Bemühungen, junge Talente für eine Karriere in der Steuerberatung und dem Financial Advisory zu begeistern, honoriert wurden“, meint der für Marketing verantwortliche Partner Peter Kofler von Rabel & Partner in Graz.

Kampagne für junge Zielgruppe

Unter dem Motto „Karriere bei Rabel & Partner – so individuell wie du“ wurden bei der Steuerberatungskanzlei Rabel & Partner in Graz mehrere Kommunikationsmaßnahmen gebündelt, die sich laut den Angaben speziell an die Zielgruppe zwischen 20-30 Jahren richten. Für die Kampagne wurde die Kanzlei beim „Employer Branding Award DACH 2023“ in der Kategorie „Personalmarketing & Recruiting“ ausgezeichnet.