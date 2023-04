Vergleichsportal tarife.at übernimmt Compera

E-Commerce. Der Tarifvergleich compera.at wurde von tarife.at übernommen. Die Online-Plattform erweitere damit den bisherigen Vergleich von Mobilfunk-, Internet und TV-Tarifen um Strom- und Gasangebote.

Der auf den Strom- und Gasmarkt spezialisierte, im Jahr 2018 gestartete Tarifvergleich Compera.at wurde laut den Angaben jetzt zur Gänze von tarife.at übernommen. „Wie man es von tarife.at aus dem Telekombereich gewohnt ist, bieten wir nun auch einen besonders einfachen Wechsel zwischen Strom- und Gasanbietern an“, so Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von tarife.at.

„Die Integration von Compera in unsere Vergleichsportal-Familie ermöglicht uns weiteres Wachstum. Gemeinsam bündeln wir unterschiedliche Kompetenzen im Vergleichsmarkt, mit dem übergeordneten Ziel, unseren Userinnen und Usern stets das bestmögliche Service zu bieten“, so Markus Nigl, Vorstand von Geizhals, der Muttergesellschaft von tarife.at. Der Aufruf von compera.at leitet bereits auf die Rubrik Strom/Gas von tarife.at um.

Serviceteam für Tarifwechsel

Compera setzt laut den Angaben auf die gleiche Software und die damit verbundenen Kundenmanagementprozesse wie große Energieversorger in Österreich. Im Zuge der Verschmelzung von compera.at mit tarife.at sei ein eigenes Energie-Team aufgebaut worden. „Um den Anbieterwechsel so komfortabel wie möglich zu gestalten, kann dieser auch komplett von unserem Serviceteam übernommen werden“, so Schirmer.